Suudi Arabistan ile İran ticarete başladı İran Ticaret Bakanı Emin, "Arkadaşlarımız mal ihraç etme sürecini başlattı." dedi.

AA

Diplomatik bağları Çin'in arabuluculuğunda onaran Tahran ve Riyad arasında yeni bir dönem başladı.

Taraflar, ilişkileri 7 yıl aranın ardından yeniden tesis ederek ticari faaliyetler için düğmeye basma kararı aldı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında ticari ilişkilerin başladığını söyledi.

Mal ihracı süreci başladı

IRNA'ya konuşan Emin, "İran ile Suudi Arabistan arasında ticaretin başlamasıyla birlikte Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız mal ihraç etme sürecini başlattı." dedi.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tarafların üzerinde anlaştığı konular

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

7 yıl aradan sonra ilk resmi görüşme

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin iş birliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Tahran-Riyad arasında ortak ticaret odası kurulmasının gündemde olduğunu ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ilerletmek için gelecek ay Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.