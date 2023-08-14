Suudi Arabistan: Ilımlı İslam kazanacak Riyad yönetimi, "Aşırıcılık geri dönülmez bir şekilde sona erecek" mesajı verdi. Ilımlı İslam'ın galip geleceğine dair ifadeler kullanıldı.

AA

İslamofobi olarak bilinen Müslüman karşıtlığı, dünya genelinde son yıllarda artıyor.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, İslamofobi konusunda göze çarpan ifadeler kullanıldı.

İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Şeyh, aşırılığa karşı "ılımlı İslam'ın galip geleceğini" söyledi.

Bu açıklama, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın benzer ifadelerinin ardından geldi.

"Ilımlı İslam galip gelecek"

Al Şeyh, Suudi Arabistan destekli Şarku'l Evsat gazetesine yaptığı açıklamada, İslamofobi'nin "akılsızlar, İslam düşmanları ve İslam'ı temsil etmeyen bazı Müslümanlar" tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Suudi Bakan, aşırılıklara karşı devletler ve halklar düzeyinde farkındalık oluştuğunu vurgulayarak şöyle dedi:

Ilımlı İslam galip gelecek, aşırıcılık geri dönülmez bir şekilde sona erecek.

Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam' açılımı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, konuya ilişkin şöyle demişti:

Suudi Arabistan, radikal düşünceleri derhal yok ederek 1979 yılı öncesinde olduğu gibi ılımlı İslam'a ve normal yaşama dönecek.

"Vahhabilik diye bir şey yok"

Dönemin Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de "Vahhabilik diye bir şey yok." ifadesini kullanırken şunları söylemişti:

Şeyh Muhammed Abdulvahhab reformistti, radikalizm çağrısı yapmadı. Radikalizm, 1979'da İran devrimiyle eş zamanlı Suudi Arabistan'ı istila etmeye başladı.

Riyad'ın köklü değişim adımları

Suudi Arabistan, yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek dahil birçok değişikliğe tanık olunuyor.

Ülkede, kadınların araba kullanmasına, futbol stadyumlarına girmesine ve erkeklerin sahip olduğu meslekleri uygulamalarına izin vermek dahil birçok değişikliğe gidildi.

Suudi Arabistan'da 2019 yılından bu yana "Riyad Sezonu" adıyla büyük çaplı bir eğlence festivali düzenlenirken bu kapsamda Cadılar Bayramı da kutlanıyor.