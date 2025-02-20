Suudi Arabistan, resmi para birimi Riyal'in sembolünde değişiklik yaptı

AA

Suudi Arabistan, ulusal para birimi riyalin yeni sembolünü tanıttı.

Bu sembol, ülkenin finansal kimliğini güçlendirmeyi ve Suudi Arabistan'ın kültürel mirasını yansıtmayı amaçlıyor.

Yeni sembol, Arap hat sanatından ilham alınarak tasarlandı ve Suudi Arabistan’ın zengin kültürel geçmişini simgeliyor.

DAHA TANINABİLİR OLACAK

Bu yenilik, Suudi riyalinin yerel, bölgesel ve uluslararası finansal işlemlerde daha kolay ve tanınabilir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

EKONOMİDE DAHA GÜÇLÜ BİR YER EDİNMEK HEDEFLENDİ

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA),, sembolün en yüksek teknik standartlara göre tasarlandığını ve bu tasarımın Krallığın kültürel değerlerini görsel olarak somutlaştırmaya odaklandığını belirtti.

Sembol, Suudi riyalinin küresel ekonomide daha güçlü bir yer edinmesine katkıda bulunacak.



GELECEĞE YÖNELİK BİR ADIM

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Alman Al-Sayari, bu değişimin ülkenin finansal kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde daha da güçlendireceğini vurguladı.

Söz konusu sembol, Vision 2030 hedefleri doğrultusunda Krallığın ekonomik önemini pekiştiren bir adım olarak öne çıkıyor.