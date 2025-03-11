Suudi Arabistan, Suriye yönetiminin barışı korumaya yönelik önlemlerinden memnun

AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

SURİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Suriye yönetiminin ülkede sivil barışı korumak için aldığı önlemlerin övüldüğü açıklamada, devlet kurumlarının inşa sürecinin güvenlik ve istikrarı sağlayacak ve Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde tamamlanması için gösterilen çabalara dikkati çekildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tam desteği yinelendi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirilmişti.