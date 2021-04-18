Suudi Arabistan, tüm uluslararası uçuşları yeniden başlatacak

Askıya alınan uluslararası uçuşların tamamı, gelecek aydan itibaren tekrar yapılacak.

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşları tekrar başlatma kararı aldı.

Bu kapsamda, uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağı duyuruldu.

17 MAYIS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Suudi Arabistan Hava Yolları Müdür Yardımcısı Halid bin Abdulkadir Taş, ülke basınına uluslararası uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Taş, bir yıldan fazla süredir tam ya da kısmi olarak askıya alınan tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını aktardı.

UÇUŞLAR 25 ÜLKEYLE YAPILIYORDU

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Bavullarınızı hazırladınız mı?" ifadesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan, Mart 2020'de koronavirüs önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.