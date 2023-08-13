Suudi Arabistan, üç ülkenin ortak savaş uçağı programına katılmak istiyor Riyad yönetimine İngiltere ve İtalya sıcak bakarken, Japonya ise karşı çıkıyor. Tokyo yönetiminin itiraz gerekçesi belli oldu.

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İngiltere, İtalya ve Japonya, ortak savaş uçağı üretim programı yürütüyor.

Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) adlı program kapsamında 6'ncı nesil hayalet avcı uçağı geliştirilmesi hedefleniyor.

Riyad'ın gözü ortak savaş uçağı programında

Söz konusu üç ülke arasına Suudi Arabistan'ın da katılmak istediği ortaya çıktı.

Riyad yönetiminin, Londra, Tokyo ve Roma'ya projeye katılmak üzere izin alabilmek için baskı yaptığı konuşuluyor.

Financial Times'ın konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'ın baskısı, üç ülkeli ittifakta gerilimlere neden oluyor.

Japonya'dan itiraz

Suudi Arabistan'ın katılmasına İngiltere ve İtalya yeşil ışık yakarken, Japonya ise karşı çıkıyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, katılım isteğini Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya temmuzda Cidde'de gerçekleştirilen buluşmada iletti.

Fakat Tokyo yönetimi, Suudi Arabistan'ın ortak savaş uçağı girişiminin tamamlanmasını geciktirebileceğinden endişe ediyor.

Hedef 2035

GCAP çerçevesinde 2035 yılına kadar gelişmiş ve ihraç edilebilir bir savaş uçağına imza atılması amaçlanıyor.

Projeye "önemli oranda finansal katkı" sunabileceği belirtilen Suudi Arabistan'ın, mühendislik desteğinde de bulunabileceği belirtiliyor.