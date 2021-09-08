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    Suudi Arabistan, Umre ziyaretlerinde günlük kapasiteyi 70 bine yükseltti

    Riyad yönetimi, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlerle ilgili karar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:17
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    Suudi Arabistan, Umre ziyaretlerinde günlük kapasiteyi 70 bine yükseltti

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Umre ziyaretleri için açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Eylül Perşembe gününden itibaren kapasitesinin günde 70 bine çıkarılacağı duyuruldu.

    GÜNLÜK KAPASİTE ARTIRILDI

    Koronavirüs salgınına işaret edilen açıklamada, "İhtiyati tedbirlerin uygulanmasına önem veren Hac ve Umre Bakanlığı, yetkili makamlarla koordineli olarak günlük kapasiteyi 70 bine yükseliyor." denildi.

    Geçen ay bakanlık, 9 Ağustos itibarıyla çeşitli ülkelerden kademeli olarak Umre taleplerini almaya başlayacağını açıklamıştı.

    12-18 YAŞ ARALIĞINA UMRE İZNİ

    Ayrıca kapasite kademeli olarak artırılacak ve ayda 2 milyon hacıya ulaşılacak.

    Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamaya göre, iki doz koronavirüs aşısı olan 12-18 yaş arasındaki hacılara yurt içi Umre izni vereceğini doğruladı.

    Suudi Arabistan, Umre ziyaretlerinde günlük kapasiteyi 70 bine yükseltti #1

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