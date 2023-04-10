Suudi Arabistan ve Umman, Yemen'de Husilerle barışı görüştü Husiler, Sana'daki görüşme için "Adil ve onurlu barıştan yanayız" dedi. Savaşın bitirilmesi için doğrudan diyaloğun başlatılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

AA & Ensonhaber

Yemen, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Koalisyon güçleri, 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri elinde tutan Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

İki ülke Husi yetkililerle görüştü

Taraflar, ihtilafı sona erdirmek üzere Sana'da bir araya geldi. Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Umman ve Suudi Arabistan heyetlerini kabul etti.

Görüşmede, Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile bazı yetkililer de hazır bulundu.

Normalleşme adımları sonrası dikkat çeken zirve

Söz konusu zirve, İran ile Suudi Arabistan'ın Çin'in arabuluculuğunda normalleşme adımları atmaya başlamasından sonra gerçekleştirildi.

"Adil ve onurlu barıştan yanayız"

Meşat, yürüttüğü arabuluculuktan, görüş ayrılıklarını giderme konusundaki pozitif rolünden ve tüm Yemen halkının arzuladığı barışın tesisi için sarf ettiği çabadan ötürü Umman'a minnettar olduklarını dile getirdi.

Meşat ayrıca, Yemen halkının özgürlük ve barış özlemini gerçekleştirecek adil ve onurlu barıştan yana olduklarını yineledi.

Suudi Arabistan heyetinin başkanı da Yemen'de barış ve istikrarı desteklemesinden ve barışın tesisi için yürüttüğü çalışmalardan ötürü Umman'a teşekkür etti.

Doğrudan diyalog gündemde

Umman ve Suudi Arabistan'dan söz konusu görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetinden üst düzey bir yetkili 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesin 6 ay ila 1 yıl uzatılması ve insani ve ekonomik boyutu da içerecek şekilde genişletilmesi, ardından da savaşın sonlanması için doğrudan siyasi diyalog başlatılması konusunda Husilerle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Yemen'in sahne olduğu kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.