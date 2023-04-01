Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: BAE'yle derin ilişkilerimiz var Selman, BAE'deki yeni görevlendirmelerin ardından ilgili makamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni görevlendirmeler yapıldı.

Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan Veliaht Prens olarak atandı.

BAE Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevine ise Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan getirildi.

Selman'dan telefon görüşmeleri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki ismi telefonla arayarak tebrik etti.

Riyad'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, BAE'de Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensliği ve BAE Devlet Başkanlığı Yardımcılığı'na yapılan yeni atamaları tebrik için ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin 'derinliğini' vurguladı

Atananlara başarı dileklerini dile getiren Suudi Veliaht Prensi, bu atamaların BAE'deki refah ve ilerlemeyi güçlendireceğini belirtti.

Bin Selman, görüşmelerinde, "Suudi Arabistan ve BAE arasındaki kardeşlik bağlarının ve ikili ilişkilerin derinliğini" vurguladı.

BAE'deki atamalar

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan 29 Mart'ta, kardeşi ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı kendisinin ikinci yardımcılığı görevine getirirken, oğlu Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı da Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atamıştı.

Atamalar üzerine aynı gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a iki ayrı tebrik mesajı göndermişti.