Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi buluştu Cidde'de yapılan zirvede Selman ve Sisi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü. İki isim sahurda bir araya gelirken, Sisi daha sonra ülkeden ayrıldı.

AA

Suudi Arabistan'ın Cidde şehri, üst düzey bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırladı. İki isim, burada sahur yaptı.

İş birliğinin güçlendirilmesi gündemde

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Selman ile Sisi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu gelişmelerle ilgili atılan adımlar ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Görüşmeye katılan diğer isimler

Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Devlet Bakanı İsam bin Saad bin Said, Mısır tarafından Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil de katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Mısır yerel basınında Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiler ışığında yapılan haberlerde, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra yatırım çerçevesinin genişletilmesine dair meselelerin ele alınacağı kaydedildi.

SPA, Cidde'deki ikili görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkeden ayrıldığını belirtti.