Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: İsrail'e silah ihracatı durdurulmalı Veliaht Prens Selman, vahşice işlenen suçların önüne geçmek için kolektif çabanın gerekliliğine işaret etti. Selman, tüm ülkelerin İsrail'e silah satışını durdurması gerektiğini söyledi.

AA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze konusunda yeni bir çağrıda bulundu.

Daha önceki açıklamasında saldırılara son verilmesini isteyen Selman, İsrail'e silah ve mühimmat ihracatının durdurulması gerektiğini söyledi.

Selman, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı çevirimiçi zirvede konuştu.

"İsrail'e silah ve mühimmat ihracatı durdurulmalı"

"Bütün ülkeler, İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurmalı." diyen Selman, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım sağlamak için insani koridorların açılması ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Selman, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki insani felaketin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve bunun için kararlı çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

"Kolektif çaba gerekiyor"

"Gazze'de masum sivillere, sağlık tesislerine ve ibadethanelere karşı vahşice işlenen suçları durdurmak için kolektif bir çaba gerekiyor." ifadelerini kullanan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Gazze halkına hava ve deniz yoluyla insani yardım ulaştırdığını söyledi.

"İki devletli çözüm dışında seçenek yok"

Veliaht Prens Selman, Filistin'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ülkesinin Filistinlilerin meşru haklarını garanti altına alacak iki devletli çözüm ve uluslararası kararların uygulanması dışında başka bir seçenek olmadığı konusundaki tutumunu yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastaneleri hedef aldılar

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)