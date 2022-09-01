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    Suudi Arabistan'da bir kadına sosyal medya cezası

    Suudi Arabistan'da yaşayan bir kadına, sosyal medya paylaşımları ülkeye zarar verdiği iddiasıyla 45 yıl hapis cezası verildi. Bu, ülkede bu ay aynı şekilde alınan ikinci karar oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:44
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    Suudi Arabistan'da bir kadına sosyal medya cezası

    Suudi Arabistan'da bir mahkeme, Nourah bint Saeed al-Qahtani isimli kadını, sosyal medya faaliyetleri yoluyla ülkeye zarar verdiği gerekçesiyle yargıladı.

    45 yıl ceza aldı

    Yargılama sonucunda kadın, “interneti toplumsal düzeni bozmak için kullanmak” ve “sosyal medya yoluyla kamu düzenini ihlal etmek” suçlarından 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Liderleri eleştirdi

    Al-Qahtani'nin işlediği iddia edilen suçun ayrıntıları bilinmezken, Suudi liderleri eleştirdiği ifade edildi.

    Suudi Arabistan da bir kadına sosyal medya cezası #1

    Başka bir kadın da 34 yıl hapis cezası almıştı

    Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab isimli kadın, Twitter hesabı olduğu için 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Suudi Arabistan da bir kadına sosyal medya cezası #2

    İlk cezanın gerekçesi

    İki küçük çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, Twitter'ı “kamuoyunu huzursuz etmek, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak” amacıyla kullanmak suçundan ilk olarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Suudi Arabistan da bir kadına sosyal medya cezası #3


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