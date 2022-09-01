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- Suudi Arabistan'da bir kadına sosyal medya cezası
Suudi Arabistan'da bir kadına sosyal medya cezası
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 10:18
- Güncelleme : 01.09.2022 - 10:44
Suudi Arabistan'da bir mahkeme, Nourah bint Saeed al-Qahtani isimli kadını, sosyal medya faaliyetleri yoluyla ülkeye zarar verdiği gerekçesiyle yargıladı.
45 yıl ceza aldı
Yargılama sonucunda kadın, “interneti toplumsal düzeni bozmak için kullanmak” ve “sosyal medya yoluyla kamu düzenini ihlal etmek” suçlarından 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Liderleri eleştirdi
Al-Qahtani'nin işlediği iddia edilen suçun ayrıntıları bilinmezken, Suudi liderleri eleştirdiği ifade edildi.
Başka bir kadın da 34 yıl hapis cezası almıştı
Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab isimli kadın, Twitter hesabı olduğu için 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İlk cezanın gerekçesi
İki küçük çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, Twitter'ı “kamuoyunu huzursuz etmek, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak” amacıyla kullanmak suçundan ilk olarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.