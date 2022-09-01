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Suudi Arabistan'da bir kadına sosyal medya cezası

Suudi Arabistan'da bir kadına sosyal medya cezası

Suudi Arabistan'da yaşayan bir kadına, sosyal medya paylaşımları ülkeye zarar verdiği iddiasıyla 45 yıl hapis cezası verildi. Bu, ülkede bu ay aynı şekilde alınan ikinci karar oldu.