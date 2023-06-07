Suudi Arabistan'da Blinken - Selman görüşmesi: Ekonomik iş birliğini derinleştirecekler Amerikalı Bakan Blinken ile Veliaht Prens Selman, Cidde'de bir araya geldi. İkili, temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ele aldı.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'a gitti.

Resmi ziyaret için Cidde'de bulunan Blinken, burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

İki isim arasında gerçekleştirilen zirvede ekonomi alanındaki gelişmeler öne çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Orta Doğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği bildirildi.

Ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi masada

Blinken, "ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine" işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik iş birliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Blinken'dan Suudi Arabistan'a resmi ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik iş birliğini görüşeceği aktarılmıştı.

Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İş Birliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.

ABD'li bakanın ziyareti, ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde Cidde'de Sudan için yürütülen müzakereler devam ederken gerçekleşiyor.