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    Suudi Arabistan'da cadılar bayramı coşkusu

    Suudi Arabistan'da cadılar bayramı coşkusu

    Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı Suudi Arabistan'da halk tarafından kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 08:27
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    Suudi Arabistan'da reformist uygulamalar tek tek hayata geçiriliyor.

    Amerika'nın ülkesini yalnızlaştırmasının önüne geçmek adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından birçok yeniliğe imza atıldı.

    Bunlardan biri de Cadılar Bayramı...

    Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek, eğlenilen Cadılar Bayramı'na bu yıl Suudiler de eşlik etti.

    PARTİ ÖNCESİ ALIŞVERİŞ

    Bu yıl Cadılar Bayramı'na özel parti düzenlenyen Suudiler, parti öncesi yoğun bir şekilde alışveriş yaptı.

    Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken; Suudiler kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi.

    Suudi Arabistan'da cadılar bayramı coşkusu VİDEO

    Suudi Arabistan da cadılar bayramı coşkusu #1

    Suudi Arabistan da cadılar bayramı coşkusu #2

    Suudi Arabistan da cadılar bayramı coşkusu #3

    Suudi Arabistan da cadılar bayramı coşkusu #4

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