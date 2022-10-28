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    Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlaması

    Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlaması

    Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı, Suudi Arabistan'da halk tarafından ikinci kez kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 21:11
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    Suudi Arabistan'da reformist uygulamalar tek tek hayata geçiriliyor.

    ABD'nin ülkesini yalnızlaştırmasının önüne geçmek adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yeniliğe atılan imzalardan biri de Cadılar Bayramı idi.

    Suudi Arabistan, 'Cadılar Bayramı' kutlamalarını geleneksel hale getirmeye çalışıyor...

    Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı coşkusu

    Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek eğlenilen Cadılar Bayramı'na, Suudiler ikinci kez eşlik etti.

    Başkent Riyad'da düzenlenen kutlama partilerine Suudiler bu yılda yoğun ilgi gösterdi.

    Günler öncesinden hazırlanan Suudiler, çeşitli kostümlerle eğlence merkezleri ile sokaklarda gezdi..

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    Suudi Arabistan da Cadılar Bayramı kutlaması #2

    Suudi Arabistan da Cadılar Bayramı kutlaması #3

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