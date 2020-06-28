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    Suudi Arabistan’da cip sürücülerinin kavgası

    Suudi Arabistan’da cip sürücülerinin kavgası

    Suudi Arabistan'da bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 23:09
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    Suudi Arabistan’da cip sürücülerinin kavgası #1

    Asir bölgesinde bulunan Rafidah kentinde bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı.

    ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜ DE EZMEYE ÇALIŞTI

    Hızını alamayan saldırgan, olayın ardından aracını kenara çekerek, araçtan inen sürücüyü de ezmeye çalıştı.

    Suudi Arabistan’da cip sürücülerinin kavgası

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayda iki araçta kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

    Asir Polis Sözcüsü Zaid Al-Dabbash, kavgaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Suudi Arabistan’da cip sürücülerinin kavgası #2

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