Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da elektronik müzik festivali düzenlendi. Suudilerin akın ettiği etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da modernleşme adına değişimler sürüyor.

Daha önce kadınların tek başına evden çıkmasına ve araba kullanmasına izin veren ülke, şimdi de kamuya açık alanda konserler düzenlemeye başladı.

SUUDİLER, ELEKTRONİK MÜZİK FESTİVALİYLE COŞTU

Son olarak başkent Riyad'da kadın ve erkeklerin bir arada eğlendiği bir elektronik müzik festivali düzenlendi.

Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinliğin ilk gününde, 180 bini aşkın Suudi'nin geldiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'da elektronik müzik festivali düzenlendi

ETKİNLİĞE KATILANLAR 'DEĞİŞTİK' DİYOR

Etkinlikte ayrıca taciz ve Suudi yasalarına aykırı olabilecek diğer davranışlar için sıkı önlemler de alındı.

Son olarak festivalde gönüllerince dans eden Suudiler, kadın ve erkekleri bir araya getiren etkinliğin Suudi toplumundaki değişimi gösterdiğini söyledi.