Suudi Arabistan'da eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası

Kabe-i Şerif’in önde gelen imamlarından Salih el Talib’e ‘kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dini açıdan uygun olmadığını’ belirtmesi üzerine 10 yıl hapis cezası verildi.

Suudi Arabistan’ın uygulamalarını eleştiren imamların, din adamlarının ve vaizlerin zaman zaman Riyad yönetimince tutuklandığı biliniyor.

Bu eleştirilerden biri de eski Kabe imamı Salih Et Talib'den geldi.

'Kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmesi uygun değil' demişti

Suudi Arabistan yetkilileri, El Talib’i, bir hutbe sırasında “kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dini açıdan uygun olmadığını” belirtmesi nedeniyle 2018 yılında tutuklamıştı.

Riyad yönetimi, o dönemde kadınların konserlere katılımını kolaylaştıran yasaları yürürlüğe koymaya başlamıştı.

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10 yıl hapis cezası aldı

Son olarak Suudiler, bir zamanlar Mescid-i Haram Vaizi de olan Salih el Talib hakkındaki serbest bırakma kararını bozduğunu açıkladı.

Kabe-i Şerif’in önde gelen imamlarından Salih el Talib’e 10 yıl hapis cezası verildi.