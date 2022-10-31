Riyad sakinleri, kutlanmasına izin verilen etkinlikte bir araya geldi. Görüntülere tepki gösterenler kadar, "Ameller niyetlere göredir. Sadece eğlenmek için buradayım" diyenler de vardı.

Suudi Arabistan sokakları, her geçen gün farklı görüntülerle konuşuluyor.

Riyad yönetimi, eğlence sektöründen kadın haklarına kadar birçok alanda köklü değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

Başkent Riyad'da, Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları kapsamında sıra dışı anlar kameralara yansıdı.

Riyad'da Cadılar Bayramı kutlaması

Etkinlikler için farklı kostümler giyen ve yüzlerini boyayan Suudi vatandaşlar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

"Riyad Sezonu"nun bir parçası olarak düzenlenen ve "Korkunç Hafta Sonu" olarak adlandırılan etkinlikte bir araya gelen eğlence düşkünlerinin halleri, sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan'da halk, Cadılar Bayramı'nı kutladı ViDEO

"Haram mı helal mi bilemem"

Bazı kullanıcılar, bir zamanlar yasak olan gayrimüslim bayramlarının kutlanmasına izin verilmesini eleştirirken, farklı görüşte olanlar da vardı.

Kutlamalarda ilk kez yer alan bir katılımcı, "Çok güzel açıkçası, neşe ruhu var. Haram mı helal mi bilemem. Sadece eğlencesi için kutluyoruz, başka bir şey değil. Hiçbir şeyine inanmıyoruz." dedi.

"Ameller niyetlere göredir"

Bir diğeri ise, "Ameller niyetlere göredir. Ben sadece eğlenmek için buradayım." açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan, petrole bağlı olan gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda turist destinasyonu haline gelmek, hedeflerden sadece biri.

Krallık, Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetiminde ülkeyi modernleştirmeyi amaçlayan sosyal reformları hayata geçirmeye çalışıyor.