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    Suudi Arabistan’da hava saldırısı engellendi

    Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cidde’yi hedef alan hava saldırısının başarısız olduğu ifade edildi.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 15:51
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    Suudi Arabistan’da hava saldırısı engellendi

    Suudi Arabistan’da başkent Riyad’dan sonra ikinci büyük kent olan Cidde, hava saldırısının hedefi oldu.

    Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminin başarısız olduğunu ifade etti.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ”Cidde’ye yönelik belirsiz bir düşman hava hedefi imha edildi.” ifadesi kullanıldı.

    ÜSTLENEN OLMADI

    Saldırının arkasında kimin olabileceği yönünde herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Henüz, saldırıyı üstlenen olmadı.

    STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

    Kızıldeniz kıyısında yer alan Cidde, yoğun ekonomik faaliyetler nedeniyle ülke için stratejik bir önem taşıyor.

    Suudi Arabistan’da hava saldırısı engellendi #1

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