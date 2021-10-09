Cizan bölgesinde yağışların ardından hortum gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası yetkililer ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan’ın Cizan bölgesinde yağıların artışı şehre felaketi beraberinde getirdi.

Bölgede şiddetli yağışların ardından su hortumu meydana geldi.

Polis, su hortumunun ardından güvenlik gerekçesi ile kıyı şeridini boşalttı.

Sahildekiler ise su hortumunu cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmezken, etrafta bulunan insanlar anbean hortumu izledi.

Suudi Arabistan'da hortum meydana geldi VİDEO

