Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Silahlı Kuvvetlere bağlı Kadın Kadrolar Eğitim Merkezi'nde eğitim gören, Suudi Arabistan’ın ilk kadın asker grubu mezun oldu.

Suudi Arabistan’da kadın haklarına yönelik reform hareketleri devam ediyor.

Ülkede Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2019 yılında gündeme getirdiği ve 2030 vizyonu çerçevesinde, çeşitli niteliklere sahip kadınların, askeri görevlere başvurmasının yolunu açmıştı.

Yapılan girişimlerin ardından Silahlı Kuvvetlere bağlı Kadın Kadrolar Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ilk kadın asker grubu mezun oldu.

14 HAFTA SÜRDÜ

30 Mayıs tarihinde başlayan ve 14 hafta süren temel bireysel kursunun tamamlayan kadın askerlerin mezuniyet törenine, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Fayyad bin Hamid Al-Ruwaili katıldı.

BAŞVURULAR ŞUBATTA BAŞLAMIŞTI

Silahlı Kuvvetler Eğitim ve Öğretim Kurumu Başkanı Tümgeneral Adel Al-Balawi, merkezin Savunma Bakanlığı'nın kadın çalışanlarına mesleki alanlarda seçkin mesleki eğitim hizmetleri sunmayı hedeflediğini belirtti.

BOY VE YAŞ ŞARTI

Ülkede ilk olan kadınların orduda görev yapmasına ilişkin başvurular, Şubat 2021’de başlamış, başvuracak adayların en az 1.55 boyunda ve 21-40 yaşlarında olmaları belirtilmişti.

Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu VİDEO

