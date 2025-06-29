Suudi Arabistan'da işsizlik düşüşte

Suudi Arabistan'da beklenen veriler açıklandı...

genel işsizlik oranı, 2024'ün 4. çeyreğindeki yüzde 3,5'ten 2025'in 1. çeyreğinde yüzde 2,8'e düştü ve bu, 1999'da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en düşük seviye oldu.

REKOR DÜŞÜK SEVİYE

Cinsiyetler arasında, işsizlik oranı hem Suudi kadınlar (yüzde 10,5'e karşı 4. çeyrekte yüzde 11,9) hem de Suudi erkekler (yüzde 4,0'a karşı 4,3) için düştü.

Genel iş gücü katılım oranı, 4. çeyrekteki yüzde 66,4'ten yüzde 68,2'ye yükseldi.

Bu arada, istihdam-nüfus oranı, bir önceki çeyrekteki yüzde 64,0'dan 1. çeyrekte yüzde 66,3'e yükseldi.