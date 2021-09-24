Suudi Arabistan'da kadın askerler geçit törenine katıldı

Peş peşe reformlar gerçekleştirilen Suudi Arabistan'da, Riyad'da yapılan Ulusal Günü geçit törenine ilk kez kadın askerler de katıldı.

Suudi Arabistan son yıllarda reformlarla dünya kamuoyunda yer buluyor.

Ülkede özellikle kadın hakları konusunda son dönemde peş peşe adımlar atılıyor.

Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek bu yeniliklere her gün birini daha ekliyor.

Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına getirilen yasak kaldırıldı.



Ayrıca, kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler yapıldı.

Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu VİDEO ARŞİV







KADIN ASKERLER GEÇİT TÖRENİNDE

Geçtiğimiz aylarda da ilk kez bir kadın asker basın toplantısı düzenlemişti.

Reform ülkesinde bir ilk daha yaşandı.

İlk kez kadın askerler bir askeri geçit törenine katıldı.

Törene katılanlardan bir kişi, "Kutlamalarla gurur duyuyorum. Her yıl daha da güzelleşiyor. koronavirüs krizine rağmen bu yıl kutlamaların daha iyi olacağını umuyorduk" dedi.