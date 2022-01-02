2 gğn süreyle Tebğk'te etkisini gösteren kar yağışının ardından Suudi Arabistanlılar karın keyfini çıkardı.

Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde kar yağışı etkili oldu.

2 gündür süren kar yağışı, sokakları beyazı boyadı.

Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.

ACİL DURUM PLANI HAZIRLANDI

Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da kar yağışı etkisini gösterdi ViDEO



NADİREN KAR YAĞIYOR

Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.