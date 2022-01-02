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    Suudi Arabistan'da kar yağışı etkisini gösterdi

    2 gğn süreyle Tebğk'te etkisini gösteren kar yağışının ardından Suudi Arabistanlılar karın keyfini çıkardı.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 16:18
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    Suudi Arabistan'da kar yağışı etkisini gösterdi

    Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde kar yağışı etkili oldu.

    2 gündür süren kar yağışı, sokakları beyazı boyadı.

    Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.

    ACİL DURUM PLANI HAZIRLANDI

    Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

    Suudi Arabistan'da kar yağışı etkisini gösterdi ViDEO

    NADİREN KAR YAĞIYOR

    Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.

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    Suudi Arabistan da kar yağışı etkisini gösterdi #4

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