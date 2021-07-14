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    Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama

    El Harc kentinde kullanılmayan mühimmatların yer aldığı depoda, patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 13:31
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    Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama

    Suudi Arabistan'ın El Harc kentinde bulunan bir çölde, kullanılmayan mühimmatların yer aldığı depo patladı.

    Patlamanın ardından dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

    “İLGİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN İNCELENİYOR”

    El-Maliki, patlamanın yerel saat ile 05.10’da yaşandığını ifade etti.

    Olayın bir kaza sonucu yaşandığını belirten Maliki, “Neyse ki herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı. Olay, ilgili makamlar tarafından inceleniyor.” ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama VİDEO

    ABD ASKERLERİ PATLAMADAN ETKİLENMEDİ

    Patlamanın yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askerinin bulunduğu Prens Sultan Hava Üssü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

    Yüzbaşı Rachel Buitrago, ABD askerlerinin patlamadan etkilenmediğini ve patlamayla ilgili gerekli görülürse yardımda bulunulabileceğini ifade etti.

    Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama #1

    Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama #2

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