Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüs köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü. Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken 29 kişi de yaralandı.

İHA

Suudi Arabistan'da feci bir kaza yaşandı.

Umre ziyareti için Mekke'ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi.

Kazada 20 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.