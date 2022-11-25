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    Suudi Arabistan'da yaşanan sel sonrası araçlar sular altında kaldı

    Suudi Arabistan'da yaşanan sel sonrası araçlar sular altında kaldı

    Suudi Arabistan'ın Medine kentinde, dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ana yol sular altında kalırken çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi.
    • 25.11.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:08
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    Suudi Arabistan, sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sele teslim oldu.

    Şiddetli yağış nedeniyle dün Mekke-i Mükerreme bölgesinde birçok yol ve tünelin kapandığı ve Cidde'de 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

    Cidde'deki bazı mahallelerde su baskını yaşandığı, şehirde eğitime ara verildiği ve uçuşların durdurulduğu da kaydedilmişti.

    Araçlar sular altında kaldı

    Yaşanan felaketin ardından Suudi Arabistan merkezli "El-İhbariyye" televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki caddelerde büyük miktarlarda su birikintilerinin oluştuğu ve onlarca aracın suda sürüklendiği görüldü.

    Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Hüseyin el-Kahtani, Cidde'yi etkisi altına alan yağışların çok şiddetli olduğunu söyledi.

    Suudi Arabistan’da sel felaketi

    2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış

    Kahtani, yağışların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve bunun 2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış olduğunu kaydetti.

    Mekke Belediyesi de hazırlıklarını artırdığını ve bölgedeki belediyelere 10 bin işçi aktarıldığını bildirdi.

    Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin erken uyarı sistemi, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki uyarı seviyesini "alarm" düzeyine çıkarmıştı.

    Suudi Arabistan da yaşanan sel sonrası araçlar sular altında kaldı #1

    Lüks otomobiller hasar gördü

    Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyonu da Cidde kentindeki yürütme organlarının, acil durumlar için ekiplerini seferber ettiğini ve saha ekiplerinin suyun hızlı bir şekilde tahliyesi için çalıştığını duyurdu.

    AA'nın aktardığına göre haberde, şiddetli yağışın Cidde'deki caddeleri sular altında bırakması sonucu çok sayıda lüks aracın hasar gördüğü aktarıldı.

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