Suudi Arabistan'da yeni petrol ve doğalgaz sahaları bulundu

DHA

Petrol ve doğalgaz rezervleriyle dikkat çeken Suudi Arabistan, enerji sahnesine yeni bir keşif hamlesiyle damga vurdu.

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülke genelinde toplam 14 yeni petrol ve doğalgaz sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede keşfedilen sahaların Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini söyledi.

SUUD ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATACAK

Keşifleri yapan Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco’nun doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğalgaz sahası ve 4 doğalgaz rezervi bulduğu bildirildi.

KÜRESEL ENERJİ PAZARINDAKİ KONUMU GÜÇLENECEK

Bakan Bin Selman, keşiflerin Suudi Arabistan’ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

EN BÜYÜK İKİNCİ HAM PERTOL ÜRETİCİSİ

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip.

Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.