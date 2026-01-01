Suudi Arabistan’da yeni yıl coşkuyla kutlandı

- Suudi Arabistan, 2026 yılını Riyad'daki Al-Qiddiya'da düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.
- Ülke, ekonomisini çeşitlendirme planları çerçevesinde kültürel etkinliklere ağırlık veriyor.
- Suudi Arabistanlılar, yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.
Dünya, 2026’ya girdi...
Yeni yıl coşkusu, saat dilimleri nedeniyle Pasifik Okyanusu’ndaki adalardan başlayarak Asya, Avrupa ve Amerika’ya uzanan yaklaşık 26 saatlik bir maraton halinde dünyayı dolaştı.
2026’yı ilk karşılayan bölgelerle en son geri sayım yapan ülkeler arasında zaman farkı dikkat çekti.
SUUDİ ARABİSTAN'DA KÖKLÜ DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR
Yeni yıl coşkusunun yaşandığı ülkelerden birisi de Suudi Arabistan oldu.
Suudi Arabistan son yıllarda yaşadığı değişimlerle anılıyor.
Riyad yönetimi, petrole bağımlı haldeki ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.
COŞKUYLA KUTLANDI
Bu kapsamda kültürel etkinlikler ve festivaller, son sürat düzenlenmeye devam ediyor.
Suudi Arabistan, tüm dünyada olduğu gibi yeni yılı coşkuyla kutladı.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYE DAMGA VURDU
2026'nın ilk anlarında havai fişek gösterileri ve ışık şovları geceye damga vurdu.
O anlarda Suudi Arabistanlılar, hep bir ağızdan yeni yıla ilişkin sevinçlerini paylaştı.