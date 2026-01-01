Suudi Arabistan’da yeni yıl coşkuyla kutlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, 2026’ya girdi...

Yeni yıl coşkusu, saat dilimleri nedeniyle Pasifik Okyanusu’ndaki adalardan başlayarak Asya, Avrupa ve Amerika’ya uzanan yaklaşık 26 saatlik bir maraton halinde dünyayı dolaştı.

2026’yı ilk karşılayan bölgelerle en son geri sayım yapan ülkeler arasında zaman farkı dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KÖKLÜ DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı ülkelerden birisi de Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan son yıllarda yaşadığı değişimlerle anılıyor.

Riyad yönetimi, petrole bağımlı haldeki ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

COŞKUYLA KUTLANDI

Bu kapsamda kültürel etkinlikler ve festivaller, son sürat düzenlenmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan, tüm dünyada olduğu gibi yeni yılı coşkuyla kutladı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYE DAMGA VURDU

2026'nın ilk anlarında havai fişek gösterileri ve ışık şovları geceye damga vurdu.

O anlarda Suudi Arabistanlılar, hep bir ağızdan yeni yıla ilişkin sevinçlerini paylaştı.