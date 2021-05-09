Suudi Arabistan'dan hac ibadeti açıklaması

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin koronavirüs salgını tedbirleri altında özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Hacı adaylarının merakla beklediği haber, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından geldi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

KOŞULLAR VE ÖNLEMLER PAYLAŞILACAK

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

GEÇEN YIL SADECE ÜLKE İÇİNDEN VE SINIRLI SAYIDA HACI ADAYI KABUL EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.