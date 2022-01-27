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- Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi: Kabe sanal ortamda ziyaret edilebilecek
Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi: Kabe sanal ortamda ziyaret edilebilecek
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 09:32
Bütün dünyanın ilgi odağı olan sanal evren Metaverse için bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi.
Ülke, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı.
HAC ZİYARETİ SANAL ORTAMA TAŞINDI
Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle metaverse evrenine taşındı. Bu sayede ziyaret, sanal ortamda mümkün hale geliyor.
Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.
DOKUNMA VE KOKU DENEYİMİ DE YAŞAYACAKLAR
Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.
Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.