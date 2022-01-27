Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi: Kabe sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Suudi Arabistan, son dönemin popüler teknoloji girişimlerinden olan Metaverse'e adım attı. Kabe'yi Metaverse evrenine entegre eden ülke hac mekanlarının simülasyonunu sanal aleme taşıdı.

Bütün dünyanın ilgi odağı olan sanal evren Metaverse için bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi.

Ülke, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı.

HAC ZİYARETİ SANAL ORTAMA TAŞINDI

Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle metaverse evrenine taşındı. Bu sayede ziyaret, sanal ortamda mümkün hale geliyor.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.

DOKUNMA VE KOKU DENEYİMİ DE YAŞAYACAKLAR

Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.