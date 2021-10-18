Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan'a gitmeyin

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Lübnan'a gitmemesini isterken, orada olanlara ise kalabalıktan uzak durmalarını istedi.

Lübnan'da son zamanlarda yaşanan olaylar sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Bakanlık resmi twitter hesabından Lübnan'da yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin uyarı başlığı altında bir duyuru yaptı.

KALABALIK YERLERDEN UZAK DURULMASI İSTENDİ

Bakanlık uyarısında özellikle tanık olunan şartlar altında Lübnan'a gidilmemesinin gerekli olduğu vurgulandı. Lübnan'da yaşayan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenlik ve selameti için de tehlike ihtimalinden dolayı kalabalıkların olduğu yerlerden uzak durulması konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti.