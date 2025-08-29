Suudi Arabistan'ı sel vurdu: Sokaklar sular altında kaldı

Suudi Arabistan'ın Necran, Cizan, Asir, El Baha, Mekke ve Medine dahil olmak üzere 10 bölgesinde, çarşamba gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor.

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Asir'de yağışlar, ani sel baskınlarına yol açtı.

Bölgede sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

METEOROLOJİDEN UYARI

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından yapılan açıklamada, yağışlardan etkilenen bölgelerdeki sakinlere, sel riski taşıyan alanlardan ve vadilerden uzak durmaları ve seyahat ederken dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yağışların sele, doluya ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, toz ve kum fırtınalarının da bazı bölgelerde görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi.