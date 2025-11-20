Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Rima'nın gündem olan görüntüleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir zamanlar yasaklar ülkesi olarak bilinen Suudi Arabistan, son zamanlarda gerçekleştirdiği reformlarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ABD-Suudi Arabistan zirvesi ses getirtecek bir duruma sahne oldu.

ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİLER

Suudi Arabistan'ın ilk kadın Büyükelçisi olarak bilinen Prenses Rima bint Bandar bin Sultan, ABD Başkan Yardımıcısı JD Vance ile bir süre ayakta sohbet etti.

Sohbete Vance'nin eşi Usha da eşlik etti.

YANAĞINDAN ÖPTÜ

İlerleyen dakikalarda Vance, Prenses Rima'yı yanağından öperek yanından ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu.