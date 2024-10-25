Suudi Arabistan'ın büyük projesi: Mukaab

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Büyük binaları ve dev projeleriyle akla gelen Arap ülkelerinin başında gelen Suudi Arabistan, uzun zamandır tanıtımını yaptığı Mukaab için inşaata başlıyor.

Mukaab inşaatı tamamlandığında her tarafı 400 metre olan onu dünyanın en büyük inşa edilmiş yapısı yapacak.

Bina, ülkenin başkent Riyad içinde yeni bir destinasyon olmasını umduğu bir topluluk olan New Murabba'nın merkezi olacak.

20 EMPİRE STATE BİNASI SIĞABİLİYOR

New Murabba Development Co., Mukaab'ın inşası için zeminden 10 milyon metreküpten fazla kazı yaptı.

Tamamlandığında içine 20 Empire State binası sığabilecek.

"KÜRESEL MERKEZ OLMAYI HAK EDİYOR"

New Murabba CEO'su Michael Dyke, binanın inşaatı hakkında verdiği röportajda "Bugün bir bina gibi görünüyor ama çok daha fazlası. Sonuç olarak, Riyad büyüklüğündeki bir başkent, diğer başkentlerin sahip olduğu gibi küresel, merkezi bir simgeye sahip olmayı hak ediyor." dedi.

Dyke, geliştiricinin önümüzdeki yıl binayı ve çevresini eğlence mekanları, eğitim kurumları, sağlık tesisleri ve 45 bin kişilik bir stadyumla donatacak onlarca milyar riyal değerinde sözleşmeler vermeyi planladığını söyledi.

400 BİN İNSAN YAŞAYACAK

Alan, nihayetinde 400 binden fazla insanı barındırabilecek 18 topluluğu içerecek.

2030 YILINDA TAMAMLANACAK

Dyke, Yeni Murabba'nın inşaatının ilk aşamasının 2030 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını ve yaklaşık 8 bin evi içereceğini, bunun da yaklaşık 35 bin kişiye yeteceğini söyledi.

Zamanlamanın, Suudi Arabistan'ın Expo 2030'a ev sahipliği yapmasıyla aynı zamana denk gelmesi bekleniyor.

KABE BENZETMESİ TEPKİ TOPLADI

Proje duyurulduğunda Mukaab'ın Kabe'den ilhamla hazırlanması ve New Murabba'nın Mekke'ye alternatif bir proje şeklinde değerlendirilmesi büyük tepkiye yol açtı.

Daha önce Osmanlı eserlerinin yıkan, tarihi Mekke ve Medine'yi tamamen unutturacak yıkımlar yapılan, Zemzem Tower gibi modern kulelerle şehirleri donatan Suudi yönetiminin son yıllardaki modern açılımları da Mukaab eleştirilerini haklı bir zemine oturttu.

Bu projeye karşı Suudi Arabistan yönetiminin harcadığı milyonlarca doların da savaş, kıtlık ve acı çeken bir İslam coğrafyasında harcanması tepkilerin artarak devam edeceğini gösteriyor.