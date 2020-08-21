Tekneyle Kızıldeniz’e açılan Zaki Al-Harbi isimli bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Suudi Arabistan’ın batı sahilindeki Yanbu Limanı'ndan, ‘Abu Wadih’ lakaplı Zaki Al-Harbi isimli balıkçı adam, 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle Kızıldeniz’e açıldı.

Daha sonra tekne, balina köpek balıklarının olduğu bölgeye doğru yaklaştı.

Suudi Arabistan’da bir adam balina köpek balığının sırtına bindi VİDEO

KÖPEK BALIĞININ SIRTINA BİNDİ

Teknenin ucuna oturan Al-Harbi, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına bindi.

Al-Harbi sırt yüzgecine tutunduğu köpek balığın ile denize açılırken, o anlar da adamın arkadaşları tarafından kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülere yorum yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Al-Harbi’nin bu hareketini ‘cesur’ olarak nitelendirirken, bazıları ise bunun hayvan için zararlı olduğunu savundu.

Suudi balıkçı balina köpek balığının sırtına bindi VİDEO























