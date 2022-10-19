Petrol
90.77
0.82%
Euro
18.2603
-0.37%
Dolar
18.5921
0.04%
Altın
980.67
-0.69%
Borsa
3866
0.64%
Bitcoin
362.743
-1.22%
BTXN Coin
9.38
0.75%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Suudi Prens Al Shaalan, petrol geriliminde ABD'yi tehdit etti

    Rusya'nın yanında yer almakla suçlanan Riyad yönetimi, Washington tarafından sert bir dille eleştirildi. Bunun üzerine Suudi Prens, aynı tonda tehditle yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Prens Al Shaalan, petrol geriliminde ABD'yi tehdit etti

    OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

    Beyaz Saray'ın tepkisini çeken karar, kasım ayından itibaren uygulanacak.

    ABD Başkanı Joe Biden, petrol üretiminin azaltılmasının "sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

    Suudi Prens: Hepimiz cihadın ürünleriyiz

    Bunun üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kuzeni olduğu belirtilen Prens Saud Al Shaalan, "Batı'ya cevabım: Bu ülkenin ve krallığın varlığına meydan okuyan herkes, hepimiz cihadın ürünleriyiz." dedi.

    Washington'a sert mesajlar gönderen Al Shaalan, "Bu mesajım, bizi tehdit edebileceğini düşünen herkese." diye ekledi.

    Biden: Sonuçları olacak

    Biden, CNN'e verdiği demeçte Riyad'ı işaret ederek, "Rusya ile yaptıklarının bazı sonuçları olacak. Ne düşündüğüme girmeyeceğim ama sonuçları olacak." ifadelerini kullanmıştı.

    İki ülke arasındaki gerilimin, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki uzun süredir devam eden güvenlik ittifakının kırılmasına yol açabileceği belirtiliyor.

    Suudi kaynak: Hükümetin görüşlerini yansıtmıyor

    Bu arada Fox News'a konuşan Suudi bir kaynak, "Al Shaalan'ın söylemi, hükümetin görüşlerini yansıtmıyor. Videoyu yayınladığı için Prens'e karşı harekete geçme ihtimalleri yüksek." şeklinde konuştu.

    Suudi Prens Al Shaalan, petrol geriliminde ABD yi tehdit etti #1

    "Rusya'ya destek anlamına geliyor"

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

    AA'nın aktardığına göre, kararın siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

    Riyad: Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmaya şaşırdık

    Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Suudi Arabistan'ın Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdık. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var.

    OPEC+ grubunun kararı tamamen ekonomik gerekçelerle alınmış olsa da bazıları Suudi Arabistan'ı Rusya'nın yanında yer almakla suçladı." demişti.

    Suudi Prens Al Shaalan, petrol geriliminde ABD yi tehdit etti #2


    Siirt'in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi
    Kültür Sanat

    Siirt'in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Sıla'nın Lorke performansı
    Magazin

    Sıla'nın Lorke performansı

    Görüş Bildir