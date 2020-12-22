Suudi prenslerin İsrail anlaşmazlığı

Tel Aviv ile normalleşmek isteyen Veliaht Prens Selman, kuzeni Faysal'ın tepkisiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gizli bir şekilde Suudi Arabistan'da görüştüğü ortaya çıkan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Tel Aviv ile normalleşme için Joe Biden yönetimini beklediği konuşuluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas, İsrail'i tanıyan ülkeler oldu. Selman'ın da İsrail ile normalleşmeden yana olduğu belirtildi.

SELMAN'IN KUZENİNDEN İSRAİL İLE NORMALLEŞME GİRİŞİMLERİNE TEPKİ

Ancak Suudi Arabistan'da Tel Aviv ile ilişkiler konusunda gerilim yaşanıyor. Suudi prensler Muhammed bin Selman, İsrail ile anlaşma masasına oturmak isterken, bu girişim kuzeni Türki bin Faysal el Suud'un tepkisini çekti.

Faysal, aralık ayı başında yaptığı bir konuşmada, İsrail için "Orta Doğu'da son Batılı sömürge gücü" tanımını yapmış, "Komşu Arap topraklarını işgal eden İsrail'dir." demişti.

"KANA SUSAMIŞ KATİLLERLE ÇEVRİLİ BİR ÜLKE"

Daily Mail'de yer alan bir habere göre, Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkanı Faysal, "İsrail'i kendisini yok etmek isteyen kana susamış katillerle çevrili küçük, tehdit altındaki bir ülke" olarak tasvir etmekle suçladı.

Faysal, "Suudi Arabistan ile dost olmak istediklerini açıkça söylüyorlar." diye konuştu, ayrıca Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerlerinden çıkarıldığına, köylerin tahrip edilğine dikkat çekti.

"SINIRA ULAŞTIK"

İsrail ile ilgili gelişmeler üzerine Suudi Arabistan ile Filistin arasında gerilimin tırmandığı belirtilirken, Selman'ın bir diğer kuzeni Prens Bandar bin Sultan ise "Bu insanlarla sınıra ulaştık." dedi.

NETANYAHU'NUN GİZLİ ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'a gidip gitmediği yönündeki bir soruya "Şimdiye kadar böyle şeyler hakkında yorum yapmadım, şimdi yapmaya da niyetim yok." yanıtını vermişti. Fakat Netanyahu'nun kabinesinden Yoav Gallant, "Görüşme oldu." diyerek itirafta bulunmuştu.

Savunma Bakanı ve Netanyahu'nun koalisyon ortağı Benny Gantz, "Suudi Arabistan'a yapılan gizli uçuşun sorumsuzca sızmasına" tepki göstermişti.