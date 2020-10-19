Suudiler, Türk mallarına yönelik boykotu artırıyor

Suudi Arabistan'ın en büyük süpermarket zincirleri, Türkiye'den ithal edilen mallara yönelik boykota katıldı.

Suudi Arabistan’da Othaim Markets, Danube Supermarkets, Tamimi Markets ve Panda Retail Company, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarını stokta bulundurmayı durduracaklarını duyurdu.

Othaim Markets şirketi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Liderlerimiz, hükümetimiz ve güvenliğimiz kırmızı çizgi ve zarar görmeyi kabul etmiyorlar” dedi.

Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, yetkililerin Türk mallarına herhangi bir kısıtlama getirmediğini söyledi.

BAZI MAĞAZALAR TÜRK MALLARINI ALMAYIN UYARISI YAPMIŞTI

Ancak, Türk mallarının ithalatına yönelik gayri resmi bir boykot sırasında, geçen hafta başkent Riyad’daki bazı perakende mağazalarında müşterilerin Türk mallarını satın almamaları yönünde uyarılar görüldü.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, bu ayın başlarında boykot çağrısında bulundu.

Sosyal medyada," #Boycott_Turkish_Products ve #Turkish_Products_Boycott_Camapaign" etiketleri geçen ay trend oldu.

Othaim Markets’tan alışveriş yapan Suudi kadın Oum Nasser el-Harbi, “Süpermarkete geldim ve tüm Türk ürünlerinden almadım, çünkü hükümetle birlikte hareket etmemiz gerekiyor, hepimiz tek el gibi olmalıyız” dedi.

TİCARET MERKEZİ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkan Vekili Ferdi Erdoğan da, Türk mallarının ihracatında Suudi Arabistan’da giderek artan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise görece daha az sorunlar yaşandığını söyledi.

Erdoğan, “Suudi Arabistan’da (sıkıntı) var, biraz da Birleşik Arap Emirlikleri’nde var… Bir senedir sürüyor ama son dönemde artık Suudi Arabistan’da iş adamlarına ‘made in Turkey almayacaksınız’ yönündeki baskı iyice ortaya çıktı” diye konuştu.

Önde gelen sekiz Türk iş dünyası grubu 10 Ekim’de Suudi Arabistan’ı ticari ilişkileri geliştirmek için harekete geçmeye çağırdı.

Tekstil ihracatçıları ve yüklenici firmalar da dahil olmak üzere iş dünyası grupları yaptıkları açıklamada, “İki ülke arasındaki ticareti engellemeye yönelik herhangi bir resmi veya gayri resmi girişim, ticari ilişkilerimiz üzerinde olumsuz etkilere neden olacak ve her iki ülkenin ekonomisine de zarar verecektir” dedi.

TİM verilerine göre Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı 2019 yılında 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl şimdiye kadar, ne Türkiye ne de Suudi ticaret verileri iki yönlü ticarette daha önce görülmemiş kadar büyük bir düşüş göstermedi.

"TÜKETİCİ OLARAK TÜRK ÜRÜNLERİ YÜKSEK KALİTE VE MAKUL FİYATA SAHİP OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

İkinci çeyrekte Türkiye, Suudi Arabistan’ın toplam ithalat değeri açısından 12. ticaret ortağı oldu. Son veriler, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den yaptığı ithalatın Haziran ayındaki yaklaşık 180 milyon dolardan Temmuz ayında 185 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor.

Bazı Suudiler ise Türkiye’ye ikili ticarette hala değer veriyor. Obaid Alosaime, “Tüketici olarak Türk ürünlerinin yüksek kaliteye sahip olduğunu makul bir fiyatta olduğunu görüyorum” dedi ve boykotun, seçeneklerini kısıtlayarak Suudi tüketicilere zarar vereceğini sözlerine ekledi.