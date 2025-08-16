Süveyda'da Dürziler miting düzenledi: İsrail bayrağı açtılar

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkedeki dini azınlık grupları ve dış ülkelerle olan ilişkileri bir kez daha gündeme geldi.

Bu grupların başında, Suriye'nin güneyinde yaşayan Dürziler geliyor.

Küçük çaplı protesto ve çatışmalar dışında devrim sürecinin dışında kalan Dürziler, son dönemde İsrail ile olan ilişkileriyle anılıyor.

İSRAİL İLE YAKIN İLİŞKİLER

Dürzilerin bir kısmı yeni Suriye yönetiminden yana tavır alırken, bir kısmı ise İsrail ile olan ilişkilere ağırlık vermiş durumda.

Özellikle son dönemde İsrail, "Suriye'deki Dürzileri koruma" adı altında bölgeye yönelik saldırılar düzenliyor ve Suriye'deki yeni yönetimi tehdit ediyor.

MİTİNG DÜZENLEDİLER

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde, İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el-Hicri ve taraftarları tarafından 'Kendi Kaderini Tayin Hakkı Mitingi' düzenlendi.

İSRAİL BAYRAĞI AÇTILAR

Büyük bir kalabalık tarafından düzenlenen mitingde İsrail bayraklarının açılması dikkat çekti.

"İSRAİL BİZİM YANIMIZDA"

Mitingde 'Yaşasın İsrail desteği', 'Dürziler İsrail ile omuz omuza', 'İsrail bizim yanımızda' gibi sloganlar atıldı.

BAZILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalığın bir bölümünün 'Biz aranızdayız, Suriye aranızda' sloganı atarak İsrail bayraklarını protesto ettiği görüldü.

İSRAİL BAYRAĞI YAKILDI

Ayrıca miting alanında taşınan İsrail bayraklarından biri, İsrail bayraklarından rahatsız olan miting katılımcıları tarafından parçalandı ve yakıldı.

DÜRZİLER KİMDİR?

Dürziler, Arap etnik kökeninden gelen bir tür batıni inanç grubu olarak kabul ediliyor.

Dürzilerin büyük kısmı Arap olarak tanımlanıyor ve Arapça konuşuyor. Bu açıdan Dürziler, etnik ve dini bir azınlık olarak görülüyor.

Dürziler yaşadıkları bölgelerde diğer etnik ve dini topluluklardan büyük ölçüde ayrışıyorlar.

Dürziler içerisinde inanç değişikliği ve diğer inançlardan evlilikler kabul edilmiyor ve bu tarz kişiler topluluktan dışlanıyor.

DÜRZİLER NEREDE YAŞIYOR?

Dürziler Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Golan Tepeleri'nde yaşıyorlar.

Orta Doğu'daki toplam nüfuslarının ise 1.2 milyon olduğu aktarılıyor. Diasporada ise yaklaşık 200 bin Dürzi yaşıyor.

Bugün İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde yaklaşık 20 bin Dürzi yaşıyor. İsrail'de vatandaş olan yaklaşık 150 bin Dürzi'nin olduğu da biliniyor.