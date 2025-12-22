Suveyda’da silahlar yeniden konuştu: Güvenlik güçleri ile yasa dışı gruplar çatıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri’ye bağlı ve İsrail tarafından desteklendiği öne sürülen silahlı gruplar, Suveyda’nın batı kırsalındaki el Macdal, Rima Hazem, Valgha, el Mazra ve Atil bölgelerinde Suriye ordusuna ait noktalara saldırılar düzenledi.

Suriye ordusunun saldırılara karşılık vermesi üzerine bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.

SİVİL YERLEŞİMLER DE HEDEF ALINDI

Çatışmaların yanı sıra, Hecri liderliğindeki grupların Suveyda kırsalının batısında yer alan el Mazra beldesinde sivil yerleşimlere saldırı düzenlediği bildirildi. Olaylara ilişkin şu ana kadar ölü ya da yaralı sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SUVEYDA'DA GERİLİM NASIL TIRMANDI

Suveyda ilinde 13 Temmuz’da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamış, bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri Dürzi grupların saldırılarına maruz kalmıştı. Yaşanan olaylarda onlarca askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Çatışmaların büyümesi üzerine taraflar arasında ateşkes sağlanmış ancak bu ateşkes kısa sürede bozulmuştu. Bu süreçte İsrail ordusu, Dürzileri koruma gerekçesiyle Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İSRAİL SALDIRILARI VE DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

İsrail hava kuvvetleri 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını hedef almıştı. Aynı gün Suveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında yeniden ateşkes sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya da saldırılar gerçekleştirmişti.

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül’de Şam’daki Tişrin Sarayı’nda bir araya gelmişti. Görüşmede, Suveyda’daki gelişmelere ilişkin ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşıldığı açıklanmıştı.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin soruşturulması, insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılması, zarar görenlere tazminat ödenmesi, yerleşim yerlerinin onarılması ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılması hedefleri yer almıştı.