Belarus’tan füze hamlesi: Oreşnik sistemleri konuşlandırılıyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları gayriresmi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den talep edilen Oreşnik sistemlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Lukaşenko, Belarus’a en fazla 10 adet Oreşnik balistik füze sisteminin yerleştirileceğini söyledi.

OREŞNİK SİSTEMLERİ GÖREVE BAŞLADI

Lukaşenko, 18 Aralık’ta yaptığı önceki bir açıklamada, Rusya’ya ait Oreşnik orta menzilli balistik füze sistemlerinin Belarus’ta muharebe görevine başladığını duyurmuştu. Bu açıklama, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geldiği noktayı gözler önüne sermişti.

PUTİN: YANIT NİTELİĞİNDE KULLANILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına karşılık olarak Ukrayna’daki askeri ve sanayi tesislerine yönelik bir saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Putin, bu saldırıların nükleer olmayan hipersonik donanıma sahip Oreşnik balistik füzeleriyle gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

İLK PLAN AÇIKLAMASI DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI

Belarus yönetimi, Oreşnik sistemlerinin ülkeye konuşlandırılmasına ilişkin planını daha önce de kamuoyuyla paylaşmış, ilk etapta 10 füze sisteminin yerleştirilmesinin hedeflendiğini duyurmuştu. Açıklamalar, Belarus ile Rusya arasındaki savunma alanındaki yakın iş birliğinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.