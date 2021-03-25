Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu

Evergreen adlı devasa geminin Süveyş Kanalı'nı tıkamasının ardından gemiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmaların 2 hafta sürebileceği belirtildi. Yüzlerce gemi beklemeye geçti.

Süveyş Kanalı'nda, Asya ve Avrupa'nın bağının kesilmesi dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın en yoğun kullanılan deniz yollarından kanal, salı günü 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından trafiğe hala açılamadı.

Süveyş Kanalı İdaresi'nden (SCA) yapılan açıklamada en güçlüsü 160 ton çekme kapasitesine sahip 8 çekicinin karaya oturan gemiyi kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

Kanal içinde bulunan 13 gemi trafik durduğu için demir atmak zorunda kaldı.

AÇILMASI HAFTALAR SÜREBİLİR

Gemiyi kurtarmaya çalışan şirket Boskalis'in CEO'su Peter Berdowski henüz kurtarma işleminin ne kadar süreceği ile ilgili bilgi vermek için erken olduğunu ifade etti.

Berdowski "Duruma bağlı olarak bu işlemin haftalar sürmesi ihtimali de mevcut" dedi.

Berdowski geminin baş ve kıç kısmının kanalın iki kenarına yaslanmış durumda olduğunu söylerken "Gemi sanki devasa bir balina gibi karaya oturmuş durumda. Sahildeki kısımlara muazzam bir yük biniyor. Gemideki konteynerleri, yakıtı ve suyu tahliye edip sahile binen yükü azaltmamız gerekebilir" açıklamasında bulundu.

GEMİLER DENİZDE, TIRLAR LİMANLARDA

Kanalın tıkanmasının ardından Akdeniz ve Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu'nda yüzlerce gemi temir atarken, bağlantılı limanlarda da binlerce tır kuyruğu oluştu.

"AFRİKA'YI DOLAŞIN"

Taşımacılık uzmanları kanalın 48 saatten önce açılması ihtimalini düşük olarak gördüklerini, bekleyen gemilerin yollarına Afrika'nın etrafından dolaşarak devam etmesinin gerekebileceğini ifade ettiler. Afrika'nın etrafından dolaşılması yolu yaklaşık bir hafta uzamasına neden oluyor.

TİCARETİN YÜZDE 10'U DURDU

Yılda ortalama 19 bin geminin geçiş yaptığı kanal dünya ticaretinin yüzde 10'unun rotasını belirliyor. Bu da kanalın kapalı kaldığı süre boyunca dünya ticaretinin yüzde 10'unun durması anlamına geliyor.

Uluslararası ticaret otoriteleri, taşımacılık sektöründe yaşanan bu krizin başta petrol olmak üzere ham madde fiyatlarına etki edebileceğini belirtiyor.

Diğer yandan kanalı kullanan şirketlerin de tazminat talebinde bulunması bekleniyor.

HOLLANDA YOLUNDA KARAYA OTURDU

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.



