Süveyş Kanalı’nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

Karaya oturan gemi nedeniyle kapanan Süveyş Kanalı'ndaki kurtarma çalışmalarının ardından bugün, geminin yüzdürülerek çıkarılması bekleniyor.

Mısır'da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu.

Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının ise yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi.

Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, dün basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı.

TORTUYU ÇIKARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Shoei Kisen'in başkanı Yukito Higaki, Japonya'nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU

Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.