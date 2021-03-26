Euro
9.4824
1.36%
Dolar
8.033
1.18%
Altın
445.5
1.14%
Borsa
1.387
-0.52%
Bitcoin
428.670
0.71%
EXEN Coin
15.25
22.39%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C
    Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar

    Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar

    Ever Given gemisinin karaya oturmasıyla tıkanan Süveyş Kanalı nedeniyle dünya ticaretinde günlük kayıplar artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Evergreen şirketinin işlettiği Panama bandıralı Ever Given adlı geminin Süveyş Kanalı'nı tıkamasının ardından, kanalı açma çalışmaları devam ediyor.

    Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin geçiş güzergahı olan kanalın tıkanması bu sıralar dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.

    MALİYETİ AĞIR OLDU

    Bunun nedeni ise tıkanıklığın dünya ticaretine maliyeti.

    Kanalı açma çalışmaların 3'üncü gününde henüz başarıya ulaşılmazken, kanalın en kötü senaryoda 2 hafta daha kapalı kalması bekleniyor.

    Kanalın her iki tarafında bulunan gemilerin bekleyişi de devam ediyor.

    Süveyş Kanalı ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar #1

    9,6 MİLYAR DOLARLIK MAL BEKLİYOR

    Geçiş aksaklığı nedeniyle bölgede bekleyen 150 den fazala gemide ise 9.6 milyar dolar değerinde, petrol, tüketim maddesi ve otomobil parçası başta olmak üzere birçok ticari ürün bulunuyor.

    Yaşanan olayın etkisiyle, Orta Doğu'dan Avrupa'ya petrol ve gaz sevkiyatının riske girmesiyle ise petrol fiyatları yüzde 4 arttı.

    Süveyş Kanalı ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar #2

    GÜNLÜK 10 MİLYAR DOLAR KAYIP

    Uzmanlar tüm ticaret ağı içerisinde, yaşanan olumsuzlukların dünya ticaretinde günlük 10 milyar dolarlık kayba neden olduğu yönünde görüş bildiriyor.

    Geminin saplandığı yerden çıkarılması için 8 römork ve çok sayıda iş makinası çalışmalarına devam ederken yarın gemiyi yüzdürmek için toprak zeminde yapılan kazı ardından bir girişimde bulunulması bekleniyor.

    Süveyş Kanalı ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar #3

    KARGO BOŞALTIMI 2 HAFTA SÜREBİLİR

    Girişimin başarılı olmaması durumunda ise uygulanacak senaryoların başıda dev gemiye yüklü kargonun bir bölümünün boşaltılarak yük hafifletilmesi.

    Bu işlemin haftalarca sürebileceğini belirtiliyor.

    Süveyş Kanalı ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar #4

    Süveyş Kanalı ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar #5

    Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir