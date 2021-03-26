Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklığın maliyeti günlük 10 milyar dolar

Ever Given gemisinin karaya oturmasıyla tıkanan Süveyş Kanalı nedeniyle dünya ticaretinde günlük kayıplar artıyor.

Evergreen şirketinin işlettiği Panama bandıralı Ever Given adlı geminin Süveyş Kanalı'nı tıkamasının ardından, kanalı açma çalışmaları devam ediyor.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin geçiş güzergahı olan kanalın tıkanması bu sıralar dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.

MALİYETİ AĞIR OLDU

Bunun nedeni ise tıkanıklığın dünya ticaretine maliyeti.

Kanalı açma çalışmaların 3'üncü gününde henüz başarıya ulaşılmazken, kanalın en kötü senaryoda 2 hafta daha kapalı kalması bekleniyor.

Kanalın her iki tarafında bulunan gemilerin bekleyişi de devam ediyor.

9,6 MİLYAR DOLARLIK MAL BEKLİYOR

Geçiş aksaklığı nedeniyle bölgede bekleyen 150 den fazala gemide ise 9.6 milyar dolar değerinde, petrol, tüketim maddesi ve otomobil parçası başta olmak üzere birçok ticari ürün bulunuyor.

Yaşanan olayın etkisiyle, Orta Doğu'dan Avrupa'ya petrol ve gaz sevkiyatının riske girmesiyle ise petrol fiyatları yüzde 4 arttı.

GÜNLÜK 10 MİLYAR DOLAR KAYIP

Uzmanlar tüm ticaret ağı içerisinde, yaşanan olumsuzlukların dünya ticaretinde günlük 10 milyar dolarlık kayba neden olduğu yönünde görüş bildiriyor.

Geminin saplandığı yerden çıkarılması için 8 römork ve çok sayıda iş makinası çalışmalarına devam ederken yarın gemiyi yüzdürmek için toprak zeminde yapılan kazı ardından bir girişimde bulunulması bekleniyor.

KARGO BOŞALTIMI 2 HAFTA SÜREBİLİR

Girişimin başarılı olmaması durumunda ise uygulanacak senaryoların başıda dev gemiye yüklü kargonun bir bölümünün boşaltılarak yük hafifletilmesi.

Bu işlemin haftalarca sürebileceğini belirtiliyor.

Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu ViDEO