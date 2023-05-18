Syriza lideri Aleksis Çipras: Değişim vakti geldi Yunan siyasetçi Çipras, ülke halkının yeni bir dönemi başlatacağına inandığını söyledi. Çipras, "Miçotakis paniğe kapıldı" ifadesini kullandı.

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Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, Girit Adası'nın en büyük şehri Kandiye'de destekçilerine seslendi.

Komşuda genel seçimler, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis iktidarını sürdürmeyi hedeflerken, eski Başbakan Çipras tekrar koltuğa oturmak istiyor.

Miçotakis'e gönderme: Buraya kadar

Toplanan kalabalığa hitap eden Çipras, "Yunanistan'ın her yerinden tek cümle duyuyorum: Buraya kadar!" ifadesini kullandı.

Yeniden iktidara gelme konusunda kararlı olduğu görülen Çipras, şunları söyledi:

Değişim vakti geldi. Girit değişim sözleşmesini imzalıyor. Bu pazar, 30 yıl sonra, Girit bir kez daha Miçotakis'i Maximos Sarayı'ndan kovacak.

"Yunanistan sayfayı çevirecek"

"Değişim talep, adalet ihtiyaç." diyen 48 yaşındaki Yunan siyasetçi, "Yunanistan sayfayı çevirecek." şeklinde konuştu.

"En iyi kanıt Miçotakis'in paniği"

Yunanistan'ın her yerinde kendisi için bir araya gelen insanların en iyi anket olduğunu anlatan Çipras, şöyle devam etti:

Toplanmanız en iyi ankettir. Ancak en iyi kanıt, Sayın Miçotakis'in korku ve paniğidir. Tartışmada biraz zorlayıcı bir soruyla karşı karşıya kaldığında telefon dinleme skandalını kendisi itiraf etti.

Yunan basınından Ta Nea gazetesinin aktardığına göre, Aleksis Çipras, "Miçotakis demokrasiyi umursamıyor." diye ekledi.