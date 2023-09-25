SYRIZA'nın yeni başkanı Stefanos Kaselakis oldu Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu.

AA

Yunanistan muhalefetinde seçim heyecanı yaşandı...

İlk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Stefanos Kaselakis ve Çanakkale kökenli Efi Ahçioğlu, 24 Eylül'de yapılan ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

SYRIZA'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis, yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu'nu liderlik yarışında geride bıraktı.

Ahçioğlu, Kaselakis'i arayarak tebrik etti.

Çipras'ın davetiyle milletvekili adayı oldu

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlementoya girmeye hak kazanamadı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis, bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

Efi Ahçioğlu kimdir?

Efi Ahçioğlu, 4 Ocak 1985'te Çanakkale'nin Yenice ilçesinde doğdu.

Selanik'teki Aristotle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun olan Ahçioğlu, 2009 yılında uluslararası kamu hukuku ve siyaset bilimi dallarında onur derecesi ile yüksek lisans diplomasını aldı.

Ahçioğlu, 2014 yılında Profesör Aris Kazakos rehberliğinde iş hukuku üzerine doktora yaptı.

2009'dan 2013'e kadar Selanik'teki Aristotle Üniversitesi'nin hukuk bölümünde çalışan Ahçioğlu, ayrıca Selanik'teki Uluslararası ve Avrupa Ekonomik Hukuku Merkezi'nde (CIEEL) avukat ve araştırmacı olarak çalıştı.

Ardından Avrupa Parlamentosunda Syriza'da siyasi danışman olarak çalıştı. 5 Kasım 2016'da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı olan Ahçioğlu, Aleksis Çipras'ın ikinci kabinesindeki en genç bakan oldu. Achtsioglou, 7 Temmuz 2019'da milletvekili seçildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)