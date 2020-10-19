Tacizci Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen istifa etti

Danimarka’da Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul ederek görevinden istifa etti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag, cinsel taciz iddiasıyla sarsıldı.

Başkentin 10 yıldır belediye başkanı olan Frank Jensen, hakkındaki cinsel taciz olayını kabul ederek bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"KIRDIĞIM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Sosyal Demokrat Partisi üyesi 59 yaşındaki Jensen yaptığı açıklamada, "Kırdığım kadınlardan özür dilemek istiyorum. Sosyal Demokrat Parti içindeki zararlı ve eski bir kültürün parçasıyım." dedi.

ÇALIŞANI 2 KADINI TACİZ ETTİ

Hafta sonu Jyllands-Posten gazetesi, Jensen’in, yanında çalışan iki kadını 2012 ve 2017 yıllarında taciz ettiğini ve her iki olayın da sosyal olaylarda olduğunu yazmıştı.

Başbakan Mette Frederiksen de Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Jensen’in istifasının "doğru karar" olduğunu belirtti.

Frederiksen, "Sosyal Demokrat Parti’nin bazı sorunları olduğu bir gerçek ve bunların hemen değişmesi gerek." ifadelerini kullandı.