Tahliye edilen Afgan anne, ABD uçağında doğum yaptı

Ülkeden tahliye edilen Afgan bir kadın, uçakta kız bebek dünyaya getirdi. ABD Hava Kuvvetleri, Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin bilgiler paylaştı.

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi el geçirmesinin ardından, Afgan vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı.

ABD Hava Kuvvetleri Twitter hesabından, tahliye sırasında Afgan bir kadının uçakta doğum yaptığını açıkladı.

Açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı ifade edildi.

BASINCI YÜKSELTMEK İÇİN UÇAĞI ALÇALTTI

Uçuş sırasında düşük hava basıncının komplikasyonlara neden olduğu, pilotun hava basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede anne ve çocuğunun hayatının kurtarıldığı açıklandı.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Annenin, Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kadının kimliğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.